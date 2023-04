POL-MS: Tiefergelegter BMW gestoppt - Weiterfahrt untersagt

Münster (ots) - Polizisten haben am Dienstag (18.4., 7 bis 9 und 15 bis 17 Uhr) verstärkt Verkehrskontrollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr durchgeführt. Die Beamten haben bei Lasergeschwindigkeitsmessungen am Horstmarer Landweg und am Kappenberger Damm innerhalb von zwei Stunden am Vormittag 17 ...

mehr