Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 10. Oktober, haben sich Trickdiebe als Handwerker ausgegeben, um in die Wohnung einer Seniorin auf der Hans-Böckler-Straße in Windberg zu gelangen. Dort nahmen sie Geld und Schmuck an sich.

Gegen 11.50 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin. Als sie die Tür öffnete, stand ihr ein Mann gegenüber. Er gab an, dass er Handwerker sei und er die Wasserqualität prüfen wolle, nachdem im Haus ein Rohr erneuert worden sei. Die Seniorin ließ den Mann ein und folgte ihm in die Küche und ins Bad, wo er jeweils den Wasserhahn aufdrehte. Kurz darauf erklärte der vermeintliche Handwerker die "Überprüfung" für beendet und verabschiedete sich.

Später am Tag stellte die Geschädigte fest, dass jemand in ihrem Schlafzimmer gewesen war und Schmuck sowie Bargeld entwendet hatte. Augenscheinlich hatte der falsche Handwerker sie gezielt abgelenkt, sodass ein zweiter Täter in die Wohnung gelangen und sich der Wertsachen bemächtigen konnte.

Den Tatverdächtigen beschreibt die Geschädigte wie folgt: Er ist etwa 40 Jahre alt und circa 1.75 Meter groß. Er hat eine dickliche Statur, einen Dreitagebart und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Weste mit einem Namensaufkleber.

Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02161-290.

Sie warnt außerdem: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. (et)

Weitere Präventionshinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

