POL-MG: Abdi und Arda: Oberbürgermeister und Polizeipräsident dankten jugendlichen Rettern

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Montag, 9. Oktober, einen Einbruch in eine Wohnung an der Hauptstraße in Rheydt verübt. Die Tat ereignete sich zwischen 7.30 Uhr und 15.20 Uhr. Auf noch unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zutritt. Sie entwendeten unter anderem eine Spielekonsole und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sie unter der 02161-290 entgegennimmt. (jn) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach ...

