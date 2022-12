POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Limburgerhof (ots) - Am Nachmittag des 29.12.2022, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Vischerstraße ein und stahlen Bargeld. Durch den Einbruch entstand ein Schaden von rund 2000,- Euro. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Vischerstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail ...

mehr