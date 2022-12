Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 28.12., 21 Uhr bis zu, 29.12.2022, 13 Uhr, öffneten Unbekannte ein geparktes Auto in der Mörikestraße. Aus dem Auto wurden eine Sonnenbrille, Schlüssel und Leergut gestohlen. Wie der oder die Täter den schwarzen Kia Ceed öffneten, ist bislang noch unklar. An dem Auto konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell