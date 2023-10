POL-MG: Fiat 500 in Geistenbeck gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 10. Oktober, haben sich Trickdiebe als Handwerker ausgegeben, um in die Wohnung einer Seniorin auf der Hans-Böckler-Straße in Windberg zu gelangen. Dort nahmen sie Geld und Schmuck an sich. Gegen 11.50 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin. Als sie die Tür öffnete, stand ihr ein Mann gegenüber. Er gab an, dass er Handwerker sei und er die Wasserqualität prüfen ...

mehr