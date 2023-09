Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren - 6000 Euro Sachschaden

Eisenach (ots)

Eine 58-jährige Audifahrerin befuhr am Freitag, kurz vor 09:00 Uhr, die Langensalzaer Straße aus Richtung Stockhausen. An der Kreuzung zur Clemensstraße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrende 63-jähriger Multicarfahrer zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (Bezugsnummer 0235837/2023). (sus)

