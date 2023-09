LPI-GTH: Fahrradfahrer verunfallt

Geraberg (ots) - Freitagnacht wurden in der Ohrdrufer Straße an gleich 3 geparkten Autos die Kennzeichentafeln abmontiert und in den angrenzenden Fluß Gera geworfen. Am Samstag wurden dann durch die hinzugerufene Polizei die Anzeigen aufgenommen, auch hier werden Anwohner gebeten, mögliche Beobachtungen in dieser Sache der Polizei unter 03677-601124 mitzuteilen. (ef) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

