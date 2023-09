LPI-GTH: Radfahrer betrunken und per Haftbefehl gesucht

Ilmenau (ots) - Ungebetenen Besuch bekam in Laufe der Freitagnacht eine Kfz-Werkstatt am Hüttengrund. Hier haben bislang Unbekannte ein Rolltor aufgebrochen und in der Werkstatt nach Wertgegenständen gesucht. Es wurden vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen der Polizei in der Sache laufen. (ef) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: ...

