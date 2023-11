Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fremdes Eigentum beschädigt

Suhl (ots)

Ein 56-Jähriger informierte am Montagmorgen die Polizei über mehrere Sachbeschädigungen in der Auenstraße in Suhl. Unbekannte Täter hatten mehrere Fensterscheiben des Förderzentrums angegriffen sowie Zaunsfelder, ein Nebeneingangstor und ein Verkehrszeichen herausgerissen und in den angrenzenden Flusslauf geworfen. Weiterhin wurden Maschendrahtzaun und Sicherungen in einem nahegelegenen Baustellenbereich beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0309242/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

