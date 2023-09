Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfelder Straße/ VW Amarok beschädigt

Coesfeld (ots)

An der Merfelder Straße wurde ein VW Amarok beschädigt. Zwischen 17 Uhr am Sonntag (24.09.23) und 10 Uhr am Montag (25.09.23) stand dieser am rechten Fahrbahnrand. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Aufgrund der Beschädigungen ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Verursacher um einen Fahrrad/Pedelec-Fahrer handelt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

