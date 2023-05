Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Festnahme nach Brakeler Handgemenge

Brakel (ots)

Die Ermittlungen nach dem gestrigen Handgemenge in der Brakeler Innenstadt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/5515918) konnten erfolgreich fortgesetzt werden.

So konnte der 23-jährige Tatverdächtige am Dienstagnachmittag durch Ermittler der Kriminalpolizei Höxter an seiner Höxteraner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss an die Festnahme konnten die Polizeibeamten die Waffe des Tatverdächtigen in der Wohnung auffinden und sicherstellen. Hierbei handelt es sich um eine Spielzeugpistole, welche baulich so verändert wurde, dass sie täuschend echt aussah.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Paderborn wurde der Tatverdächtige nach der Vernehmung und der erkennungsdienstlichen Behandlung am Mittwoch wieder entlassen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell