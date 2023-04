Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines hinteren Kennzeichens/Zeugenaufruf

Busenberg (ots)

Am Dienstag, 04.04.2023, in der Zeit von 12.15 Uhr bis 22.45 Uhr parkte eine 40-jährige Dame ihren schwarzen PKW Kia ProCeed auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Busenberg. Bei ihrer Rückkehr zum PKW stellte sie fest, dass das hintere amtliche Kennzeichen entwendet wurde. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) bzw. telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell