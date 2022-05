Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brand in Einfamilienhaus - Feuerwehr verhindert schlimmeres

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weertzen (ots)

Gegen 13.10 Uhr am Dienstagmittag kam es zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Dorf" in Weertzen. Laut erster Meldung sollten sich noch Personen im Gebäude befinden. Dies bestätigte sich zum Glück nicht.

Nachdem die Feuerwehr eingetroffen war, ging umgehend ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr ins Gebäude vor. Das Feuer konnte in einem Hauswirtschaftsraum lokalisiert werden. Auslöser für den Brand war ein Elektrogerät. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell gelöscht. Mit der Wärmebildkamera wurde der Raum später auf versteckte Glutnester abgesucht. Der Brandschaden beschränke sich nur auf die Stelle, wo das Gerät lag. Aber der Brandrauch verbreitete sich im ganzen Haus. Abschließend mussten mit dem Drucklüfter Belüftungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Das Haus blieb bis auf weitere unbewohnbar. Für die Feuerwehr, die mit über 100 Einsatzkräften vor Ort waren, war der Einsatz nach über einer Stunde beendet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die beiden Rettungswagen konnten somit wieder abrücken. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte schlimmeres verhindert werden.

Folgende Einsatzkräfte waren vor Ort. Feuerwehren Weertzen, Heeslingen, Zeven, Wiersdorf, Rüspel-Volkensen-Nindorf, Frankenbostel, Groß Meckelsen, Klein Meckelsen, Polizei, Rettungsdienst und Führungskräfte der Kreis- und Gemeindefeuerwehr.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell