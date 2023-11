Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Laster steckt fest

Siegmundsburg (ots)

Frau Holle hat am Montag und in der Nacht zu Dienstag alles gegeben, um Südthüringen in ein weißes Kleid zu hüllen. Doch auf den Straßen hieß es dadurch, Vorsicht und vor allem Winterreifen. Zahlreiche Behinderungen und auch Unfälle beschäftigen die Südthüringer Polizei. Auf der Bundesstraße 281 zwischen Siegmundsburg und Saargrund rutschte Montagnachmittag ein Lastwagen in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden LKW. Der Verursacher versuchte noch gegenzulenken, verlor aber vollends die Kontrolle und rutschte schließlich von der Straße. Im Graben kam der Brummi zum Stehen. Etwa 30 Laster stauten sich in der weiteren Folge und kamen teils wegen falscher Bereifung einfach nicht weiter. Der festgesteckte Lastwagen konnte am Montag nicht mehr geborgen werden, weil dazu ein Kran notwendig ist. Die Bergung erfolgt im Laufe des Dienstags. Die Strecke ist derzeit halbseitig gesperrt.

