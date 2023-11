LPI-SHL: Unfall mit Winterdienstfahrzeug

Bad Salzungen (ots) - Sonntagabend führten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Salzungen eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines E-Scooters in der Straße "Lindentor" in Bad Salzungen durch. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Den 36-jährigen Fahrer erwartet jetzt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Hugk Telefon: ...

