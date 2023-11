Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Sturmschäden in Voerde

Voerde (ots)

Am Donnerstag fegten die Ausläufer des Sturmtiefs "Ciaran" über NRW hinweg. Zum Glück mussten die Voerder Feuerwehreinheiten bis 19 Uhr lediglich zu zwei sturmbedingten Einsätzen ausrücken. Gegen 14:30 Uhr ging es für die Einheit Voerde zum Klosterkamp. Dort blockierte ein umgestürzter Baum die gesamte Straße. Mittels Kettensäge wurde das Hindernis beseitigt. Um 15:20 mussten dann die Kollegen der Einheiten Möllen und Löhnen ihre Kettensägen einsetzen, um einen Baum Am Schanzenberg von der Fahrbahn zu entfernen. Die Arbeiten an den beiden Einsatzstellen dauerten jeweils 45 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell