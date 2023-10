Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Kabelbrand in Friedrichsfeld

Voerde (ots)

Die Feuerwehreinheiten Friedrichsfeld und Spellen, sowie die Drehleiter aus Voerde, sind am Mittwochnachmittag gegen 14:30 zu einem Kabelbrand gerufen worden. In einem Zweifamilienhaus an der Straße "An der Landwehr" in Fr.-feld war im Keller des Hauses ein Stromkabel in Brand geraten. Die Einsatzkräfte löschten den Brand mit einem CO2-Feuerlöscher. Der Hausbesitzer hatte zuvor versucht, den Brand selbst zu bekämpfen und hatte sich dabei eine Rauchgasintoxikation zugezogen. Er wurde ebenso wie die Bewohnerin der oberen Wohnung, die auch unter Atembeschwerden klagte, vom Rettungsdienst erstversorgt. Beide Personen wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzleitung verständigte den Energieversorger, um das Haus vom Stromnetz zu trennen. Mittels Hochleistungslüfter wurde das Haus vom Brandrauch befreit. Für die 41 Feuerwehrkräfte war nach gut 2 Stunden den Einsatz beendet.

