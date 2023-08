Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Brand in einem Gartengerätehaus

Voerde (ots)

Zu einem Brand wurden am frühen Dienstagmorgen die Feuerwehreinheiten Friedrichsfeld und Spellen alarmiert. Gegen 5:40 Uhr hatte eine Anwohnerin einen Knall im Garten eines Nachbarn gehört. Sie informierte die Eigentümer, die daraufhin die Feuerwehr verständigten. In einem Gartengerätehaus, an der Hugo-Müller-Str., war Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte löschten unter Atemschutz mit einem Schaumrohr das Feuer. Alle im Gerätehaus befindlichen Gegenstände (E-Bike, E-Scooter, Rasenmäher, etc ) wurden ein Raub der Flammen. Die Schadenhöhe sowie die Brandursache werden derzeit von der Polizei ermittelt. Für die 27 Einsatzkräfte der Einheiten Spellen und Friedrichsfeld war der Einsatz nach 1,5 Stunden beendet.

