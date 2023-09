Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Einsatzreiche Nacht für die Feuerwehr Voerde: 2 Brände & ein Verkehrsunfall im Ortsteil Friedrichsfeld

Voerde (ots)

Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Mittwoch, den 13. September 2023, wurden die Einheiten Friedrichsfeld und Spellen zu einer brennenden Gartenlaube in der Kleingartenanlage an der B8 im Ortsteil Friedrichsfeld alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand die Laube bereits im Vollbrand. Aufgrund der Enge der Zuwegungen für die großen Feuerwehrfahrzeuge gestaltete sich der Zugang zu dieser Laube als schwierig, woraufhin sich der Einsatzleiter für einen Löschangriff aus zwei Richtungen entschied. Die Einheit Friedrichsfeld griff aus der Kleingartenanlage heraus an, die Einheit Spellen überwand einen rund 2m hohen Zaun von der B8 aus und griff von der südwestlichen Seite aus mit insgesamt 3 C-Rohren an.

Durch das konzentrierte Vorgehen und eine eingerichtete Riegelstellung konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude & Lauben verhindert werden. Während der Löscharbeiten wurde eine gefüllte Propangasflasche gefunden, nach Aussen gebracht und dort gekühlt. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Die ausgebrannte Gartenlaube wurde im Anschluss der Aufräumarbeiten an die Polizei übergeben und die beiden beteiligten Einheiten Friedrichsfeld und Spellen rückten gegen 3:30 Uhr in der Früh wieder ein.

Weiterer Brand einer Gartenlaube

Gegen 6 Uhr am Morgen wurden die beiden Einheiten erneut zu einer brennenden Gartenlaube auf der Alten Mittelstrasse am Bahndamm der Bahnstrecke Wesel - Oberhausen alarmiert. Auch diese stand bei Eintreffen der ersten Kräfte bereits im Vollbrand - 2 dort gelagerte Propangasflaschen explodierten direkt zu Beginn der Löscharbeiten, woraufhin sich die Einsatzleitung hier für einen Löschangriff aus geschützter Stellung mit zwei C Rohren entschied.

Da die Flammen bereits auf die Böschung des Bahndamms übergegriffen hatten, wurde über die Leitstelle der Feuerwehr eine Sperrung der betroffenen Bahnstrecke beim Betreiber angefordert. Erst nach bestätigter Sperrung des Bahnbetreibers konnte mit einem weiteren C-Rohr der brennende Bahndamm gelöscht werden. Die Wasserversorgung der gesamten Einsatzstelle musste über das kürzlich erst in Dienst gestellte Tanklöschfahrzeug und eine rund 200m lange Wasserförderstrecke sichergestellt werden.

Bei beiden Brandeinsätzen wurde der "Gerätewagen Logistik" des Standortes Voerde Stadtmitte für die zentrale Ersatzbestückung der verbrauchten Atemschutzgeräte noch an der Einsatzstelle und des Abtransportes der verrauchten Einsatzbekleidung eingesetzt. Die Einheiten Friedrichsfeld und Spellen waren gegen 11 Uhr am Mittwoch mit den Aufräumarbeiten und der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft fertig.

Zeitgleich: Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen auf der Kreuzung B8 & Spellener Strasse Noch während die Einheiten Friedrichsfeld und Spellen mit der Brandbekämpfung der Gartenlaube auf der Alten Mittelstrasse beschäftigt waren, kam es gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Transporter und einem SUV im Einsatzbereich der Einheit Friedrichsfeld. Gemäß der stadtweit geregelten "Alarmierungs- & Ausrückeordnung" wurden die Einheiten Möllen und Löhnen, sowie der Einsatzleitwagen, der Rüstwagen und ein weiteres Hilfeleistungslöschfahrzeug aus dem Standort Voerde Stadtmitte zum Verkehrsunfall geschickt.

Am Verkehrsunfall beteiligt war ein Transporter nebst Anhänger und ein hochwertiger SUV mit Hybridantrieb. Bei dem Verkehrsunfall selbst wurden die 2 Personen im Transporter und auch der Fahrer des SUV nicht im Fahrzeug eingeklemmt - alle drei Personen konnten die Fahrzeuge noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Die Aufprallsensoren des SUV hatten allerdings den Aufprall registriert und automatisch einen Anruf des SUV mit der Leitstelle des Fahrzeugherstellers aufgebaut (der sogenannte "eCall"). Der Fahrer des SUV war zu dieser Zeit nicht mehr im Fahrzeug, konnte daher nicht mit dem Disponenten der Leitstelle des Fahrzeugherstellers sprechen. Dieser ging daraufhin von einem schweren Verkehrsunfall aus und alarmierte automatisch die Leitstelle der Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort "Hilflose eingeklemmte Person", die daraufhin neben der Feuerwehr noch 2 Rettungswagen aus Voerde & Dinslaken, sowie einen Notarzt aus Wesel zur Einsatzstelle entsandte.

Die eintreffende Feuerwehr bemerkte eine Rauchentwicklung am SUV und nutzte die vor einiger Zeit angeschafften internetfähigen Tablet PC`s der Feuerwehrfahrzeuge dazu, die technischen Hersteller - Datenblätter des SUV`s zu suchen und mit diesen Informationen die Hochvoltbatterie des Hybrid - SUV `s korrekt abzuklemmen. Daraufhin stellte die Feuerwehr den Brandschutz an der Unfallstelle sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. 2 Personen wurden leichtverletzt durch die Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Die B8 wurde zur Abarbeitung des Unfalles durch die Polizei teilweise gesperrt - der Einsatz dauerte rund eine Stunde.

