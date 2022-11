Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls

Gotha (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 11.50 Uhr, gingen zwei Männer in einen Einkaufsmarkt in der Reuterstraße. Beide stahlen verschiedenste Alkoholika im Gesamtwert von ca. 60 Euro aus dem Geschäft, wobei eine Zeugin den Diebstahl bemerkte. Die 48-Jährige sprach die Herren in Begleitung einer 42-Jährigen im Außenbereich an, die Damen versuchten zudem die Herren an der Flucht zu hindern. Einer der Männer befreite sich mittels körperlicher Gewalt aus dem Griff und so konnten beide Täter flüchten. Ein Großteil des Diebesgutes ließen sie jedoch vor Ort zurück. Der eine Mann soll zwischen 30 und 35 Jahren alt sein, 160 cm groß und er trug eine dunkle Jacke sowie einen grauen Pullover. Der andere Unbekannte soll ca. 40 Jahre alt sein, hat lockige Haare und trug einen dunkelgrauen Mantel. Sie flüchteten nach der Tat in Richtung Hersdorfstraße. Die Polizei hat ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0281440/2022) entgegengenommen. (db)

