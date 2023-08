Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen eines Diebstahls, zu dem es zwischen Mittwoch (30.08.2023), 18.45 Uhr, und Donnerstag (31.08.2023), 00.15 Uhr, in der Planiestraße in Sindelfingen kam. Ein noch unbekannter Täter entwendete hier ein in einem Hinterhof angeschlossenes e-Mountainbike des Herstellers Specialized im Wert von etwa 2.500 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell