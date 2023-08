Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter fährt gegen Straßenlaterne und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Dienstag (29.08.2023) gegen 22.15 Uhr in Ludwigsburg den Häusinger Weg in Richtung Feldgärten entlang. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Diese knickte hierbei um, wodurch auch die Beleuchtung der anderen Laternen der Straße erlosch. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Kurz darauf kehrten ein Mann und eine Frau mit dunklen Haaren mit einem beschädigten schwarzen VW Golf mit Ludwigsburger (LB-) Kennzeichen an die Unfallstelle zurück. Die beiden begutachteten scheinbar den Schaden an der Straßenlaterne und fuhren abermals davon. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

