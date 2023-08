Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Auf Schmuck hatten es bislang unbekannte Einbrecher abgesehen, die am Dienstagmorgen (29.08.2023) zwischen 08.30 Uhr und 10.30 Uhr in ein Wohnhaus im Wieselweg in Kornwestheim einbrachen. Nachdem sie vermutlich zunächst versucht hatten, die Eingangstür aufzuhebeln, jedoch gescheitert waren, brachen die Unbekannten ein Fenster auf. Anschließend entwendeten sie Schmuckstücke in vierstelligem Wert. Ein Passant wandte sich während der Anzeigenaufnahme an die Polizei vor Ort, da er mehrere Schmuckstücke auf einem, hinter dem betreffenden Haus verlaufenden, Fußweg aufgefunden hatte. Es stellte sich heraus, dass diese aus der Straftat stammten. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, suchen weitere Zeugen.

