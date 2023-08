Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (29.08.2023) gegen 12:30 Uhr in der Karl-Mai-Allee ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bogen ein 69 Jahre alter Lkw-Lenker und ein 50-jähriger Ford-Fahrer zeitgleich von der B27 nach links in die Karl-Mai-Allee ab, wobei der Lkw die rechte der beiden Fahrspuren nutzte. Mutmaßlich aufgrund der regennassen Straße geriet der Ford-Lenker hierbei ins Schleudern und nach links auf den angrenzenden Grünstreifen. Im weiteren Verlauf verlor der 50-Jährige die Kontrolle über den Ford und touchierte den rechts neben ihm fahrenden Lkw. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 13.000 Euro geschätzt. Da der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

