Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Schwieberdingen sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich zwischen Sonntag (27.08.2023), 18.00 Uhr, und Montag (28.08.2023), 20.00 Uhr, in der Eberdinger Straße in Hemmingen ereignete. Bislang unbekannte Täter entwendeten in diesem Zeitraum ein anthrazitfarbiges E-Bike des Herstellers Cube, welches mit einem Schloss an den Pfosten eines Verkehrszeichens angeschlossen war. Das Rad hat einen Wert von rund 3.500 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07150 383753-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell