Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Polizeibilanz zum Markgröninger Schäferlauf 2023

Ludwigsburg (ots)

"Aus polizeilicher Sicht und in der Gesamtschau betrachtet, war der Schäferlauf 2023 ein gelungenes Fest, das über die vier Tage hinweg geordnet, fröhlich und überwiegend friedlich verlief. In der Bilanz der polizeilichen Einsatzanlässe ist festzustellen, dass sich insbesondere die Zahl der Körperverletzungsdelikte im Gegensatz zum Vorjahr um rund zwei Drittel erhöht hat und diese überwiegend nach 01.00 Uhr sowie unter Einfluss von Alkohol begangen wurden. Das polizeiliche Einsatzkonzept hat mit einem angemessenen Kräfteansatz jederzeit die Sicherheit für die mehrtägige Veranstaltung gewährleistet.", fasst Erster Polizeihauptkommissar und Leiter des Polizeireviers Vaihingen an der Enz Hans-Christian Hecker zusammen.

Die rund 120 Polizistinnen und Polizisten, die über die vier Festtage für die Sicherheit der etwa 80.000 Besucher sorgten, verzeichneten insgesamt rund 20 Straftaten, davon sieben Körperverletzungsdelikte. In zwei der sieben Fälle handelte es sich um gefährliche Körperverletzungen. In der Nacht zum Sonntag (27.08.2023) wurde ein 31-Jähriger gegen 03.00 Uhr von zwei noch unbekannten Personen im Bereich eines Schnäppchenmarktes in der Grabenstraße angegriffen und mit einem scharfen Gegenstand an der Hand verletzt. Es soll sich um zwei Männer mit dunklem Teint gehandelt haben. Hierzu sucht der Polizeiposten Markgröningen Zeugen, die sich unter der Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de melden können. In der Nacht zum Montag (28.08.2023) geriet gegen 01.00 Uhr ein deutlich unter Alkoholeinfluss stehender 46-Jähriger mit Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes in Streit. Der aggressive Mann zerbrach einen Bierkrug und versuchte die Geschädigten mit den scharfen Bruchkanten zu verletzen. Es gelang ihnen, den 46-Jährigen zu überwältigen. Da er sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er im weiteren Verlauf von Einsatzkräften der Polizei in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Nach wie vor wird gegen einen noch unbekannten Täter ermittelt, der am Sonntag (27.08.2023) zwischen 12.45 Uhr und 14.45 Uhr einen in der Grabenstraße geparkten schwarzen BMW zerkratzte und so einen Sachschaden in Höhe von rund 1.300 Euro verursachte.

Ebenfalls am Sonntag öffnete eine Fahrzeuglenkerin auf Höhe der Beethovenstraße die Absperrung zur Unterriexinger Straße, fuhr in diese ein und in der Folge durch die Besucherströme des Rummels. Auf Höhe der Einmündung "Auf Hart" konnte sie von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes gestoppt werden. Zur Gefährdung von Besuchern kam es den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht.

Mit schweren Verbrennungen wurde am Samstag (26.08.2023) ein 29-Jähriger vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 23.00 Uhr mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stolperte und gegen einen Langos-Stand fiel. Hierbei kippte eine Pfanne mit heißem Fett um und verbrannte den Mann.

Des Weiteren registrierte die Polizei unter anderem einen Geldbeutel- und einen Fahrraddiebstahl, zwei Beleidigungen, drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie drei Verkehrsunfallfluchten.

Im Zusammenhang mit verkehrsrechtlichen Verstößen wurden durch die Einsatzkräfte insgesamt 80 Fahrzeuge wegen Parkverstößen zur Anzeige gebracht. Davon mussten 48 Fahrzeuge abgeschleppt werden, da sie verkehrsbehindernd abgestellt waren. Der Gemeindevollzugsdienst der Stadt Markgröningen ließ weitere 18 Fahrzeuge abschleppen und fertigte zusätzlich drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

