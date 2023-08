POL-LB: Freiberg am Neckar: Telefonbetrüger erfolgreich

Ludwigsburg (ots) - Auf Schmuck hatten es bislang unbekannte Einbrecher abgesehen, die am Dienstagmorgen (29.08.2023) zwischen 08.30 Uhr und 10.30 Uhr in ein Wohnhaus im Wieselweg in Kornwestheim einbrachen. Nachdem sie vermutlich zunächst versucht hatten, die Eingangstür aufzuhebeln, jedoch gescheitert waren, brachen die Unbekannten ein Fenster auf. Anschließend entwendeten sie Schmuckstücke in vierstelligem Wert. ...

