Polizei Bielefeld

POL-BI: Grabstein verschwunden

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Theesen - Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Verschwinden eines Grabsteins auf dem Friedhof in Theesen. Angehörige erstatteten am Montag, 31.07.2023, eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Eine Angehörige grenzte den Zeitraum für das Verschwinden des etwa 75 Kilogramm schweren Grabsteins an der Theesener Straße zwischen Freitagnachmittag, 28.07.2023, und Montagmorgen, 31.07.2023, ein. Der Stein besitzt die Form eines Kissens. Eine mit der Grabpflege beauftragte Frau bemerkte, dass an der Stelle des Grabsteins Rindenmulch verteilt war. Eine Recherche der Angehörigen bei dem Träger des Friedhofs gab keinen Aufschluss zu möglichen Arbeiten an der Grabstätte.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 / Polizeipräsidium Bielefeld unter 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell