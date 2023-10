FW Voerde: Gewerbebrand in Voerder Entsorgungsbetrieb

Voerde (ots) - Zu einem Brand wurden am frühen Dienstagmorgen die Feuerwehreinheiten Friedrichsfeld und Spellen alarmiert. Gegen 5:40 Uhr hatte eine Anwohnerin einen Knall im Garten eines Nachbarn gehört. Sie informierte die Eigentümer, die daraufhin die Feuerwehr verständigten. In einem Gartengerätehaus, an der Hugo-Müller-Str., war Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte löschten unter Atemschutz mit einem ...

