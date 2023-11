Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert in fremdem Hof geparkt

Eishausen (ots)

Sonntagmorgen informierte ein 61-Jähriger die Polizei über ein fremdes Auto in seinem Hof in der "Straße in der Neustadt" in Eishausen. Das Fahrzeug sei stark beschädigt und darin befinde sich ein schlafender Mann. Als die Polizeibeamten wenig später eintrafen, war der Mann bereits erwacht. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von über 2 Promille festgestellt. Er hatte wohl versucht nach Hause zu fahren, war aber nicht weit gekommen. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten. Das Auto wurde abgeschleppt. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nichts bekannt.

