Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gewalttätige Auseinandersetzung

Hildburghausen (ots)

Freitagabend kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit in einem Einkaufsmarkt in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen. Wenig später ging diese vor dem Markt in eine gewalttätige Auseinandersetzung über. Zwei Personen im Alter von 21 und 33 Jahren schlugen auf einen 50-Jährigen ein. Dieser wurde dabei verletzt und musste im Klinikum behandelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell