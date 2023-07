Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer verletzen Person

Gevelsberg (ots)

Am 14.07.2023, gegen 13,20 Uhr, befährt eine 36-jährige Hagenerin mit ihrem Seat die Hagener Straße in Fr. Hagen. In Höhe der Hausnummer 409 beabsichtigt sie eine in gleiche Richtung auf dem dortigen Radweg fahrende 25-jährige Fahrradfahrerin aus Wetter zu überholen. Im Zuge des Überholmanövers wechselt die Fahrradfahrerin vom Radweg auf die Straße und kollidiert dabei mit dem Pkw. In Folge dessen stürzt die Radfahrerin und verletzt sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250,00EUR.

