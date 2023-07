Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Scheibe an PKW eingeschlagen- Handtasche gestohlen

Wetter (ots)

Eine 52-jährige Wetteranerin stellte ihren schwarzen Smart am Donnerstag (13.07) in der Zeit von 12:05 Uhr bis 12:25 Uhr an der Straße Am Kaltenborn in Volmarstein ab. Unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten die Handtasche mit Geldbörse und Schlüsseln. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht. Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände offensichtlich in ihrem Fahrzeug zurück. Dies gilt auch, wenn sie ihr Fahrzeug nur für eine kurze Zeit abstellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02336-9166-1234 melden.

