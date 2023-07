Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schreckschusswaffe bei Einbruch in Einfamilienhaus entwendet

Ennepetal (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Sonntag (09.07.) gegen 20 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters unerlaubt Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße. Im Inneren des Hauses entwendeten sie neben einer Armbandduhr ebenfalls eine Schreckschusswaffe samt Holster. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Das Diebesgut beläuft sich auf einen dreistelligen Wert.

