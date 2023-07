POL-EN: Schwelm - Kelleraufbruch

Ennepetal (ots) - Am Freitag, 08.07.2023, zwischen 16:45 Uhr und 19:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Wohnzimmerfenster im Erdgeschoß eines Einfamilienhauses in der Wildermuthstraße auf und gelangten so in die Wohnräume. Entwendet wurde Schmuck von noch unbekanntem Wert. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: 0174/6310227 ...

mehr