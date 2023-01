Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (25) geschlagen und seiner Jacke beraubt - silberner Opel Corsa flüchtig - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am Bochumer Konrad-Adenauer-Platz 3, an der Gaststätte "Riff", kam es am frühen 7. Januar zu einem Raubdelikt. Gegen 02.50 Uhr gingen zwei Männer und zwei Frauen an einem 25-jährigen Bochumer vorbei. Nach einer verbalen Streitigkeit wurde der Bochumer, er hatte sich seiner schwarzen Lederjacke entledigt, am Kragen gefasst und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Als er mit dem Angreifer (dunkles Oberteil, Jeans, Dreitage-Bart, blaue Augen, kräftig) zu Boden ging, trat ihn dessen Begleiter in die Seite. Der 25-Jährige rang an einem nahen Bauzaun nach Luft und sah beide Täter (etwa 25 - 30 Jahre alt) mit ihren Begleiterinnen und seiner Jacke mitsamt persönlichen Dokumenten in einem silbernen Kleinwagen Opel Corsa flüchten. Auf eine ärztliche Behandlung verzichtete er. Ein Zeuge gab an, die Fahrertür des Kleinwagens sei andersfarbig. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Pkw mitsamt Insassen verlief bislang negativ.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

