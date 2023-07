Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Verkehrsunfallflucht

Herdecke (ots)

Am Freitag, dem 08.07.2023, gegen 11:00 Uhr, befuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem weißen Transporter die Alte Straße in absteigende Fahrtrichtung. Aus unbekannten Gründen hielt der Unfallverursacher neben dem geschädigten Pkw, einem BMW Mini in schwarz, und öffnete seine hintere rechte Fahrzeugtür. Dabei wurde der Außenspiegel des geparkten Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Nach Angaben der Zeugen handelte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Transporter mit Ladefläche (augenscheinlich einem "Schrottsammler"). Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte in der Polizeiwache Wetter (Ruhr) unter der Tel.: 02335-9166-7000 melden.

