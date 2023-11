Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Quad ausgewichen und in Graben gefahren

Floh-Seligenthal (ots)

Sonntagnachmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Unspel" in Floh-Seligenthal. Gegen 16:30 Uhr kam einem 18-jährigen Autofahrer ein Quad, mittig auf der Fahrbahn fahrend, entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er mit seinem Auto nach rechts aus und fuhr in den angrenzenden Graben. Der Quadfahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Am Audi des 18-Jährigen entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0308925/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

