POL-WHV: Pressebericht der PI Wilhelmshaven vom 03.11.-05.11.2023

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in ein Reihenendhaus / Zeugenaufruf In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Reihenendhaus in der Jeverschen Straße in Wilhelmshaven. Hierbei wurde eine Hintertür des Hauses aufgehebelt. Aus dem Tatobjekt wurde u.a. ein Tresor mit einer größeren Summe Bargeld entwendet. Eine umfangreiche Spurensicherung wurde am Tatort durchgeführt. Nach Zeugenaussagen kann die Tatzeit vermutlich auf ca. 03:00 Uhr am Samstagmorgen eingegrenzt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder Personen zu dieser Zeit festgestellt haben, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

Straßenverkehrsdelikte

Am Samstag, gegen 16:15 Uhr, wurde eine 23-jähriger Wilhelmshaven im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer weder über eine dementsprechende Fahrerlaubnis, noch über einen notwendigen Versicherungsschutz für das geführte Fahrzeug, verfügte. Daraufhin wurden die Kennzeichen des Fahrzeugs sowie die notwendigen Fahrzeugpapiere sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Samstagabend, gegen 20:39 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Pedelecfahrer die Gökerstraße in Fahrtrichtung Norden. Hierbei streift ein vorbeifahrender Pkw den Pedelecfahrer, dieser stürzt daraufhin und verletzt sich am rechten Bein. Der Pkw samt Fahrer entfernt sich unerkannt vom Verkehrsunfallort. Zeugen die Hinweise zu dem Pkw und Fahrer geben können, mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen

Einbruch in Großmarkt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23:30 Uhr, brechen zwei bisher unbekannte Personen in einen Großmarkt in der Flutstraße in Wilhelmshaven ein. Hierbei verschaffen sich die Täter, durch eine mittels Pflasterstein eingeworfene Fensterscheibe, Zugang zum Objekt. Aus dem Tatobjekt wird u.a. Bargeld entwendet. Eine intensive Spurensuche wurde am Tatobjekt durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet.

