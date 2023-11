POL-WHV: Großes Zusammentreffen von Bikern in der Friedenstraße

Schortens (ots) - In der Nacht von Samstag, 28.10., auf Sonntag, 29.10.23, kam es im Postweg in Schortens zu mehreren Sachbeschädigungen an Blumenkübeln sowie an einem Fahrzeug. In diesem Zusammenhang ist eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher in den entsprechenden Bereichen aufgefallen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation Schortens unter 04461-9849330 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr