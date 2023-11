Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 03.11.-05.11.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem 6-jährigem Kind Am Freitag, gegen 12.56 Uhr, hält ein Schulbus an einer Bushaltestelle in Jever in dem Moorwafer Gastweg, wo mehrere Kinder den Bus verließen. Ein 22-jähriger Pkw fuhr mit gemäßigter Geschwindigkeit an dem stehenden Schulbus vorbei, als ein 6-jähriges Kind vor dem Bus die Straße überqueren wollte. Trotz eingeleitetem Bremsvorgang des Pkw-Fahrers kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Kind, welches hierdurch leicht verletzt wurde. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung durch einen Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin Am Samstag, 04.11.2023, befährt eine 26-jährige Fahrradfahrerin den Radweg seitlich der Sillensteder Straße aus Richtung Sillenstede kommend in Fahrrichtung Jever. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer verlässt an der Anschlusstelle Jever-Ost die Bundesstraße B210, um anschließend auf die Sillensteder Straße aufzufahren. Hierbei übersieht er die querende und vorfahrtberechtigte Radfahrerin, welche stürzt und sich hierbei leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag parkte die Geschädigte ihren Pkw, Hondo Jazz, Farbe weiß, zwischen 16.25 Uhr und 16.42 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Wittmunder Straße in Jever. In dem Zeitraum stieß ein weiteres Fahrzeug auf bisher unbekannte Weise gegen das Fahrzeugheck des geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 02.35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jever ein Kleinkraftrad in der Menkestraße in Schortens. Hierbei wurde festgestellt, dass an dem Kleinkraftrad bauarttechnische Veränderungen vorgenommen wurde, so dass die Höchstgeschwindigkeit 60 km/h betrug. Weiterhin wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass der 19-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Das Versicherungskennzeichen wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstag, gegen 18.55 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jever einen Pkw in der Upjeverschen Straße in Schortens. Hierbei waren durch die Beamten bei dem 49-jährigen Pkw-Fahrer deutliche Anzeichen auf einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum erkennbar. Ein Urintest bestätigte die Annahme, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitagabend, 23.00 Uhr, bis Samstagmorgen 05.00 Uhr, brachen unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Hasenweide in Schortens auf. Anschließend wurde mehrere Räumlichkeiten des Hauses durchsucht und durchwühlt. Nach der Tat entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

