POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Mann entblößt sich in Kurpark - Polizei sucht Zeugen.

Im Kurpark bemerkte eine Frau am Mittwochvormittag (27.09.2023) gegen 10.30 Uhr beim Spaziergang mit ihrer Tochter eine unbekannte männliche Person, die zunächst mit dem Rücken zu ihr an einem Gebüsch stand. Als sie sich näherte, drehte sich der Mann zu ihr um und masturbierte an seinem entblößten Geschlechtsteil. Daraufhin entfernte sie sich schnell in eine andere Richtung. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: ca. 60-70 Jahre alt, kräftige Statur, weiße kurze Haare und bekleidet mit einer dunklen Jeans und einem olivgrünen T-Shirt. Das Kriminalkommissariat 1 bittet weitere Zeuginnen oder Zeugen sich mit sachdienlichen Hinweisen zum Vorfall oder auch zur Identität des Unbekannten telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

