Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wichtige Zeugen gesucht

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Die Kriminalpolizei Gotha sucht in einem Ermittlungsverfahren wichtige Zeugen nach einer körperlichen Auseinandersetzung. Am Montag, dem 24.07.2023 kam es in den frühen Nachmittagsstunden im Bereich der Bundesstraße 88 zwischen den Ortslagen Langewiesen und Gehren bei den sogenannten 'kleinen Teichen' zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei soll eine Person im Wasser eines Teiches gestanden haben. Durch eine Beteiligte der Auseinandersetzung wurde angegeben, dass im Verlauf des Ereignisses zwei männliche Personen mit einem Hund am Ereignisort vorbei gelaufen kamen. Auf Grund des Erkennens der Spaziergänger wurde die begonnene Handlung unterbrochen bzw. beendet. Die beiden Fußgänger können für das vorliegende Ermittlungsverfahren wichtige Zeugen sein. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621-781424 oder der Polizeiinspektion Ilmenau, Tel. 03677-601124, unter der Bezugsnummer 0192004/2023 zu melden. (ah)

