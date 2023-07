LPI-GTH: Ohne Versicherung und berauscht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - In eine Scheune in der Rudolstädter Straße drangen ein oder mehrere Personen am 24. Juli gegen 20.00 Uhr ein. Offenbar verschafften sich der oder die Unbekannten einen Überblick über den Inhalt der Scheune und verließen diese ohne Beutegut. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0192923/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

