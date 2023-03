POL-REK: 230323-2: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Pulheim (ots) - Rettungshubschrauber im Einsatz Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt: Am Mittwoch (22. März) ist bei einem Arbeitsunfall auf einem Feld in Pulheim-Dansweiler ein Mann (29) so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Erste-Hilfe-Maßnahmen und Rettungsmaßnahmen eines Notarztes hatten dem ...

