Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Neuer Leiter für die Wache in Meinerzhagen

Meinerzhagen (ots)

Polizeidirektor Thomas Eckern (Mitte) hat heute Morgen den neuen Leiter der Polizeiwache in Meinerzhagen vorgestellt: Markus Nowak (links) übernahm den symbolischen Schlüssel von Andreas Schmutzler. Polizeihauptkommissar (PHK) Schmutzler wechselt als Dienstgruppenleiter nach Iserlohn. Mit Markus Nowak (49) kommt ein erfahrener Regionalbeauftragter in die Volmestadt: In den vergangenen drei Jahren leitete der PHK die Wache in Altena. Vorausgegangen sind Aufgaben in verschiedenen Wachen, bei der Kripo und dem Verkehrsdienst. Auch im Bereich Meinerzhagen/Kierspe ist der Lüdenscheider nicht zum ersten Male im Einsatz.

Thomas Eckern, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, unterstrich die Bedeutung der Präsenz in der Fläche: Die Streifenwagen der Polizei MK sind an zehn Standorten stationiert, was kurze Reaktionszeiten garantiert. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell