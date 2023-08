Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Dieselkraftstoff aus Lkw entwendet

Rösrath (ots)

Gestern Morgen (21.08.) ist die Polizei zur Hans-Böckler-Straße gerufen worden, da Kraftstoff aus einem Lkw gestohlen worden ist.

Unbekannte Täter hatten sich unerlaubt Zutritt zu einem Firmengelände verschafft und eine noch unbekannte Menge an Dieselkraftstoff aus einem dort geparkten Lkw entwendet. Um an den Kraftstoff zu gelangen, wurde der Tankverschluss gewaltsam aufgebrochen. Am Freitagnachmittag (18.08.), gegen 16:00 Uhr, hatte der letzte Angestellte das Gelände verlassen, so dass die Tat nachweislich am Wochenende geschehen sein muss. Eine genaue Schadenshöhe konnte nicht beziffert werden. Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Polizei Rhein-Berg zu melden. (ct)

