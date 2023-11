Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen

Meiningen (ots)

In der Nacht zu Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Glasscheibe der Eingangstür zu einem Cafe in der Georgstraße in Meiningen. Ins Gebäude eindringen konnten die Unbekannten nicht. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0308725/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

