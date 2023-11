Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Seniorin angegriffen

Bad Salzungen (ots)

Sonntagabend klingelte eine unbekannte Person an der Wohnadresse einer 83-Jährigen in Bad Salzungen. Als die Frau die Tür öffnete, sprühte ihr der Unbekannte unvermittelt etwas ins Gesicht. Die Seniorin schloss daraufhin die Wohnungstür. Sie wurde durch den Angriff leicht verletzt. Ob es ein versuchter Betrug oder ein versuchter Einbruch werden sollte - was der Täter wollte und welche Substanz er der Frau ins Gesicht sprühte, ist bislang unklar.

